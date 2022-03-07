الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يلجؤون إلى تكتيك الإرهابيين

اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوميين الأوكرانيين في مدينة ماريوبول باستخدام "تكتيك الإرهابيين" في مواقع قتالية مكتوب فوقها عبارات مثل "لا تطلقوا النار - يوجد أطفال هنا".

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وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن القوميين الأوكرانيين يطلقون النار على جميع المدنيين الذين يحاولون مغادرة منازلهم.

وتابع أن السكان مضطرون لأن يكتبوا على جدران مبانيهم وأبوابها كلمات: "لا تطلقوا النار - يوجد أطفال هنا"، لكن "النازيين يلجؤون إلى تكتيك الإرهابيين" وهم يختارون هذه المنازل بالذات لتجهيز مواقعهم لإطلاق النار منها.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية سيطرت اليوم الاثنين على 5 بلدات جديدة في مقاطعة دونيتسك، حيث يتلقى المدنيون فيها المساعدات الإنسانية المطلوبة.

المصدر: "نوفوستي"