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بلينكن: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يمكن أن يوسع الصراع إلى بلداننا

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بلينكن: فرض حظر طيران فوق أوكرانيا يمكن أن يوسع الصراع إلى بلداننا
Globallookpress
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، عن رفضه لفكرة فرض منطقة حظر طيران في سماء أوكرانيا، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى توسعة الصراع ليشمل الولايات المتحدة.

وقال في حديثه للصحفيين خلال زيارته للاتفيا "تحدثنا عن منطقة حظر الطيران في وقت سابق، وللتوضيح سأكرر أن كل جهودنا تهدف إلى إنهاء سريع لهذه الحرب وهذه المعاناة. ما لا نريده هو توسيعها، لتشمل بلداننا وأراضينا".

وأوضح الوزير الأمريكي أن دول الغرب "قدمت الكثير من الأموال والمساعدات لأوكرانيا لكي تدافع عن نفسها"، مضيفا "سوف نقدم المزيد ومستعدون للتصدي لأي تهديد".

المصدر: "نوفوستي"

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