ترامب يهاجم المدعي العام السابق: عديم القيمة

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المدعي العام السابق بيل بار، الذي أجرى مقابلة قبل أيام حول كتابه الجديد "شيء واحد تلو الآخر"، معتبرا أنه "أصبح عديم القيمة".

وكان بار قال في المقابلة إن ترامب غضب جدا، عندما قال له إنه لا يوجد دليل على أن انتخابات 2020 تم تزويرها، مضيفا: "أخبرته أن كل هذه الأشياء عن تزوير الانتخابات غير صحيحة، لكنه بدأ يسألني عن نظريات مختلفة".

واعتبر ترامب في رسالته أن "بار يتذلل لوسائل الإعلام، على أمل أن ينال القبول الذي لا يستحقه.. بار يهتم بأن يتم قبوله من قبل الوسائل الإعلامية الفاسدة والنخبة في واشنطن أكثر من اهتمامه بخدمة الشعب الأمريكي. لقد كان بطيئا وخاملا، وأدركت أنه لم يكن لديه ما يلزم ليكون لدينا مدع عام عظيم".

وأضاف: "عندما هدد الديمقراطيون واليساريون الراديكاليون بازدرائه بل وحتى أسوأ من ذلك، عندما تم عزله، أصبح عديم القيمة".

المصدر: "أكسيوس"