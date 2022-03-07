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الملكة اليزابيث تعقد أول لقاء شخصي بعد شفائها من كورونا

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الملكة اليزابيث تعقد أول لقاء شخصي بعد شفائها من كورونا
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عقدت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية، اليوم الاثنين، أول لقاء شخصي لها بعد شفائها من فيروس كورونا، وكان اللقاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو.

واستقبلت الملكة البالغة من العمر 95 عاما، ترودو في قلعة وندسور.

وترودو في زيارة إلى لندن لإجراء محادثات مع نظيريه البريطاني بوريس جونسون والهولندي مارك روته حول تطور الأوضاع في أوكرانيا.

المصدر: itv

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