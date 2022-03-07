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الجيش الفرنسي يعلن القضاء على قيادي بارز من الجزائر في "القاعدة" بمالي

أخبار العالم

الجيش الفرنسي يعلن القضاء على قيادي بارز من الجزائر في
AP Jerome Delay
عناصر بالجبش الفرنسي في مالي.
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أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الاثنين، أن قوته المنتشرة في مالي قتلت "القيادي البارز في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الجزائري، يحيى جوادي.

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وأوضح الجيش الفرنسي، في بيان، أن جوادي، المعروف أيضا باسم أبو عمار الجزائري، قتل ليل 25 إلى 26 فبراير في منطقة تقع على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال تمبوكتو في وسط مالي.

وكان الجوادي يشرف على الشؤون المالية واللوجستية في "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

ونشرت فرنسا في العام 2014 في منطقة الساحل التي تشمل مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، 5 آلاف عسكري، في إطار عملية واسعة لمكافحة الجماعات المسلحة المتشددة.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات

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