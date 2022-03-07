بايدن يجري محادثات مع ماكرون وشولتس وجونسون حول أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجري محادثات مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة "آخر التطورات المتعلقة بروسيا وأوكرانيا".

وأوضح البيت الأبيض أن المحادثات ستجري عبر الهاتف مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون، عند الساعة 10:30 صباحا (15:30 بتوقيت غرينتش).

هذا وتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الثاني عشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

المصدر: "أ ف ب"