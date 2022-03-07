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الكرملين: على أوكرانيا تعديل دستورها والتخلي عن خططها للانضمام إلى "أي تكتل"

بوتين يدعو رئيس المجلس الأوروبي إلى دفع كييف لاحترام حقوق الإنسان

أخبار العالم

بوتين يدعو رئيس المجلس الأوروبي إلى دفع كييف لاحترام حقوق الإنسان
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إلى مساهمة حقيقية في إنقاذ الناس وإجبار كييف على احترام القانون والحقوق الإنسانية.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي قال لرئيس المجلس الأوروبي خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، إن التهديد الرئيسي في أوكرانيا يأتي من التشكيلات النازية التي تحتمي بالسكان المدنيين.

كذلك أطلع الرئيس الروسي، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على موقف روسيا وسير العملية في أوكرانيا وتقييمه لسير المفاوضات مع الوفد الممثل لأوكرانيا.

وأبلغ بوتين خلال الاتصال ميشال بأن فصائل القوميين المتطرفين تعيق عمليات إجلاء السكان المدنيين وتستخدم العنف ضدهم.

المصدر: تاس

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