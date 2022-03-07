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الكرملين: على أوكرانيا تعديل دستورها والتخلي عن خططها للانضمام إلى "أي تكتل"

الكرملين: روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي العملية العسكرية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف بشروط موسكو

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الكرملين: روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي العملية العسكرية
Sputnik Ilya Pitalev
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين أن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي عمليتها العسكرية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف بشروط موسكو.

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وفي تصريحات صحفية أكد بيسكوف أن روسيا تطالب أوكرانيا بوقف أنشطتها العسكرية وتثبيت وضعها الحيادي دستوريا والاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، إلى جانب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وقال الوزير الروسي: "عليهم إضفاء تعديلات على دستورهم تتخلى أوكرانيا بموجبها عن أي تطلع إلى عضوية أي تكتل".

وتابع لافروف أن موسكو أبلغت أيضا الممثلين الأوكرانيين بأن "عليهم الاعتراف بأن القرم أرض روسية، وأن عليهم أيضا أن يعترفوا بـ (جمهوريتي) دونيتسك ولوغانسك دولتين مستقلتين"، مضيفا: "يمكن أن يتوقف كل هذا في أي لحظة".

المصدر: "تاس"

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