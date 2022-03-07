الاعتداء على مكتب التعاون الروسي في باريس وموسكو تطالب بضمان أمن مؤسساتها الرسمية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن تعرض مكتب التعاون الروسي في باريس للهجوم ليلا، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن موسكو تطالب السلطات الفرنسية بضمان أمن للمؤسسات الرسمية لروسيا الاتحادية.

وأوضحت زاخاروفا أنه "في ليلة 6-7 مارس، وقع هجوم على مكتب التعاون الروسي في باريس. وألقيت زجاجة حارقة على مبنى البيت الروسي. ولم تقع إصابات. بسبب اصطدامها بالسياج".

ووفقا للمتحدثة باسم الخارجية الروسية تعرضت البعثات الروسية في أوكرانيا قبل سنة 2022 بانتظام لهجمات من نفس النوع، وخاصة القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في لفوف في ديسمبر 2021.

المصدر: تاس