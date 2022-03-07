طهران: الأهم هو منع امتداد النزاع في أوكرانيا إلى دول أخرى

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين تمسك طهران بالجهود الرامية إلى منع امتداد النزاع المسلح في أوكرانيا إلى دول أخرى.

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وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي: "الأهم هو بذل الجهود المشتركة لمنع خروج الأزمة (في أوكرانيا) من تحت السيطرة وامتداد رقعة الحرب". وأضاف أن هناك "ما يكفي من أزمات في أوراسيا، مؤكدا أن "جهود الجانب الإيراني موجهة إلى ضمان وقف عاجل لإطلاق النار وتسوية الأزمة بطرق دبلوماسية".

وتابع خطيب زاده قائلا: "نرفض الحروب لحل الأزمات الدولية وهذا موقف جوهري في سياستنا الخارجية"، داعيا روسيا وأوكرانيا إلى الحوار وإعلان وقف إطلاق النار.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا جاءت نتيجة "سياسات حلف الناتو التوسعية والأمنية في المنطقة".

كما تحدث خطيب زاده عن أوضاع الرعايا الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا والخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخارجية لعودتهم إلى أرض الوطن، مشيرا إلى وصول رحلتين جويتين أمس الأحد تنقلان الرعايا والطلاب الإيرانيين من أوكرانيا إلى البلاد.

المصدر: "تاس" + "إرنا"