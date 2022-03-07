بالفيديو.. حادث سير بين 20 سيارة في طهران يخلف جرحى

وثق مقطع فيديو، حادث سير بين 20 مركبة في شرق العاصمة الإيرانية طهران، تسبب في إصابة 7 أشخاص.

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كما أسفر الحادث عن أضرار مادية في المركبات، حيث كانت الأمطار سببا في انزلاق السيارات والتسبب بالحادث.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة المرور في محافظة طهران عن وفاة 490 شخصا في طهران خلال الأشهر الـ11 الماضية إثر حوادث السير، في انخفاض بنسبة 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث شهدت وفـاة 520 شخصا"، لافتة إلى أن "أكثر من 40% من وفيات حوادث الطرق في العاصمة الإيرانية تعود للمارة، مقابل 43% لراكبي الدراجات النارية، و16% لراكبي السيارات".

المصدر: RT