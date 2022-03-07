 
مباشر
عاجل
سعر الغاز يقترب من 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب في السوق الأوروبية

بالفيديو.. حادث سير بين 20 سيارة في طهران يخلف جرحى

أخبار العالم

بالفيديو.. حادث سير بين 20 سيارة في طهران يخلف جرحى
Globallookpress © Rouzbeh Fouladi / Source: ZUMAPRESS.com
طهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjml

وثق مقطع فيديو، حادث سير بين 20 مركبة في شرق العاصمة الإيرانية طهران، تسبب في إصابة 7 أشخاص.

إقرأ المزيد
حريق ضخم في سوق تاريخية بطهران (فيديو)
حريق ضخم في سوق تاريخية بطهران (فيديو)

كما أسفر الحادث عن أضرار مادية في المركبات، حيث كانت الأمطار سببا في انزلاق السيارات والتسبب بالحادث.

وفي سياق متصل، أعلنت شرطة المرور في محافظة طهران عن وفاة 490 شخصا في طهران خلال الأشهر الـ11 الماضية إثر حوادث السير، في انخفاض بنسبة 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث شهدت وفـاة 520 شخصا"، لافتة إلى أن "أكثر من 40% من وفيات حوادث الطرق في العاصمة الإيرانية تعود للمارة، مقابل 43% لراكبي الدراجات النارية، و16% لراكبي السيارات".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا