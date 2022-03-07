بكين: الولايات المتحدة تسعى لإنشاء نسخة جديدة للناتو لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الهدف الحقيقي لاستراتيجية الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادئ هو محاولة إنشاء نسخة جديدة للناتو لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال وانغ يي في المؤتمر الصحفي السنوي، اليوم الاثنين، إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الحفاظ على نظام هيمنة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن نظام الهينمة الأمريكية يقوض هيكل التعاون الإقليمي، الذي يقوم على التعاون في إطار رابطة دول جنوب شرق ىسيا (آسيان).

وفي تعليقه على الوضع في أوكرانيا قال وزير الخارجية الصيني إن قضيتي أوكرانيا وتايوان مختلفتان تماما ولا يمكن مقارنتهما.

واعتبر وزير الخارجية الصيني أن الاختلاف الأساسي هو أن قضية تايوان شأن داخلي حصري للصين، حيث أن الجزيرة جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، والقضية الأوكرانية هي نزاع بين الدول.

المصدر: نوفوستي