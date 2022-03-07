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وزير الدفاع الإسرائيلي: "العدوان الإيراني يشكل تهديدا للسلام العالمي"

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وزير الدفاع الإسرائيلي:
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حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، من أن "العدوان الإيراني يشكل تهديدا للسلام العالمي والاستقرار الإقليمي".

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وقال في تغريدة عبر "تويتر": يجب أن نجدد التحذير من أن العدوان الإيراني، سواء انطلق من الأراضي الإيرانية أو من خلال وكلائها، يشكل تهديدا للسلام العالمي والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى أنه يشكل تهديدا لدولة إسرائيل".

ورأى أنه "أثناء التفاوض على الاتفاق النووي في فيينا، يجب أن نتذكر أن العدوان الإيراني يتم اليوم من دون "مظلة نووية"، وإذا وصلت إيران إلى عتبة نووية، فسوف تصبح أكثر خطورة على السلام العالمي". وقال: "حان الوقت لأن يوقف العالم إيران".

وأضاف غانتس: "سواء تم التوقيع على الاتفاق النووي أم لا، يجب أن نستمر في العمل ضد العدوان الإيراني".

المصدر: RT

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