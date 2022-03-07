وزير الدفاع الإسرائيلي: "العدوان الإيراني يشكل تهديدا للسلام العالمي"

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، من أن "العدوان الإيراني يشكل تهديدا للسلام العالمي والاستقرار الإقليمي".

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وقال في تغريدة عبر "تويتر": يجب أن نجدد التحذير من أن العدوان الإيراني، سواء انطلق من الأراضي الإيرانية أو من خلال وكلائها، يشكل تهديدا للسلام العالمي والاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى أنه يشكل تهديدا لدولة إسرائيل".

Today, we must reiterate the warning that Iranian aggression, whether it emanates from Iranian territory or through Iranian proxies - is a threat to global peace and to regional stability, as well as a threat to the State of Israel. pic.twitter.com/t7EoPUHokb — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 7, 2022

ورأى أنه "أثناء التفاوض على الاتفاق النووي في فيينا، يجب أن نتذكر أن العدوان الإيراني يتم اليوم من دون "مظلة نووية"، وإذا وصلت إيران إلى عتبة نووية، فسوف تصبح أكثر خطورة على السلام العالمي". وقال: "حان الوقت لأن يوقف العالم إيران".

While a nuclear agreement is being negotiated in Vienna, we must remember: today Iranian aggression is conducted without a ‘nuclear canopy’. If Iran reaches a nuclear threshold, it will become even more dangerous to world peace. Now is the time for the world to stop Iran. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) March 7, 2022

وأضاف غانتس: "سواء تم التوقيع على الاتفاق النووي أم لا، يجب أن نستمر في العمل ضد العدوان الإيراني".

المصدر: RT