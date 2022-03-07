الصين تؤكد أن لها كامل الحق في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية مصالحها

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال حديثه عن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة، أن للصين كامل الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها المشروعة.

وقال وزير الخارجية الصيني في المؤتمر الصحفي السنوي، معلقا على العلاقات الصينية - الأمريكية الحالية: "كدولة مستقلة وذات سيادة، تتمتع الصين بكل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها المشروعة بحزم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل مثل السابق بذل قصارى جهدها لاتباع سياسة تنافسية حازمة مع الصين، مما يتسبب باستمرار في مشاكل غير مقبولة بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية للصين.

المصدر: نوفوستي