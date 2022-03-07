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إيران: السعودية دولة مهمة في المنطقة وخلافاتنا يجب ألا تمنع العلاقات بين البلدين

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إيران: السعودية دولة مهمة في المنطقة وخلافاتنا يجب ألا تمنع العلاقات بين البلدين
AP Florian Schroetter
العلم الإيراني
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أكدت طهران أن "المملكة السعودية دولة مهمة في المنطقة، وخلافاتنا يجب ألا تمنع العلاقات بين البلدين"، معتبرة أن "من ينتفع بهذه العلاقات هو شعوب المنطقة والبلدين".

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وحول المفاوضات بين طهران والرياض، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "المفاوضات في بغداد حققت تقدما رغم أن نتائجها الملموسة كانت قليلة ومحدودة".

وأضاف خطيب زادة: "تاريخ الجولة القادمة من المفاوضات ليس محددا، لكن إرادة البلدين تنص على استئنافها..نحن مستعدون لاستئناف العلاقات بأسرع وقت إن كانت السعودية جادة في إرادتها".

المصدر: RT

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