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الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية مساء أمس

الخارجية الروسية تعرب عن خيبة أملها من تزويد ألمانيا القوات الأوكرانية بالأسلحة

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الخارجية الروسية تعرب عن خيبة أملها من تزويد ألمانيا القوات الأوكرانية بالأسلحة
Sputnik
وزارة الخارجية الروسية
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قال مدير قسم الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية، أوليغ تيابكين إن موسكو تشعر بخيبة أمل من قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بالسلاح كما تخشى أن تقع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين.

وأضاف تيابكين في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "نشعر بخيبة أمل شديدة لأن الحكومة الألمانية، في انتهاك للتشريعات الوطنية الخاصة بها والقيود القانونية على مستوى الاتحاد الأوروبي، قد انحرفت عن مسارها المتوازن سابقا بشأن هذه المسألة، والذي كان يعود بالأساس، إلى عدة اعتبارات ومن بينها المسؤولية التاريخية أمام دول الاتحاد السوفيتي السابق".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن موسكو "تشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن الأسلحة الموردة لأوكرانيا في الوضع الحالي يمكن أن تصبح فريسة سهلة للإرهابيين واللصوص".

المصدر: نوفوستي

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