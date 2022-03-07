تركيا تستمر في إجلاء رعاياها من أوكرانيا

تتابع السلطات التركية عملية إجلاء رعاياها من أوكرانيا إثر العملية العسكرية الروسية، معلنة أنها أجلت يوم أمس 204 مواطنين أتراك.

إقرأ المزيد

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر "تويتر": "خرج 204 أشخاص من أوكرانيا اليوم، وبذلك يكون إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 11 ألفا و841".

Bugün Ukrayna’dan 204 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣1️⃣.8️⃣4️⃣1️⃣ oldu.



Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor. 🇹🇷 pic.twitter.com/YAzDddTYvo — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 6, 2022

وأكد أن عمليات الإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك مستمرة.

وبدأت تركيا إجلاء رعاياها من أوكرانيا برا اعتبارا من 25 فبراير الماضي، بسبب إغلاق المناطق البحرية والجوية بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT