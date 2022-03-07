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تركيا تستمر في إجلاء رعاياها من أوكرانيا

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تركيا تستمر في إجلاء رعاياها من أوكرانيا
AFP
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تتابع السلطات التركية عملية إجلاء رعاياها من أوكرانيا إثر العملية العسكرية الروسية، معلنة أنها أجلت يوم أمس 204 مواطنين أتراك.

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وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر "تويتر": "خرج 204 أشخاص من أوكرانيا اليوم، وبذلك يكون إجمالي عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 11 ألفا و841".

وأكد أن عمليات الإجلاء الآمن للمواطنين الأتراك مستمرة.

وبدأت تركيا إجلاء رعاياها من أوكرانيا برا اعتبارا من 25 فبراير الماضي، بسبب إغلاق المناطق البحرية والجوية بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT

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