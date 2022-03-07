"أكسيوس": إسرائيل تطلع الولايات المتحدة على محادثات بينيت مع بوتين وزيلينسكي بشأن أوكرانيا

أطلع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا نظيره الأمريكي جيك سوليفان على المحادثات الأخيرة بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيسين الروسي والأوكراني.

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وبحسب "أكسيوس"، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ضوء جهوده لتعزيز وقف إطلاق النار.

وأضاف الموقع أن بينيت زار موسكو يوم السبت والتقى ببوتين في الكرملين. وقبل مغادرته موسكو يوم السبت، اتصل بينيت بزيلينسكي وأطلعه على الاجتماع.

وبعد موسكو توجه بينيت إلى برلين والتقى المستشار الألماني، أولاف شولتس لإطلاعه على آخر المستجدات بشأن الاجتماع مع بوتين. في طريقه إلى مطار برلين قبل العودة إلى إسرائيل، تحدث بينيت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأجرى مكالمة أخرى مع زيلينسكي.

صباح الأحد، تحدث بينيت مرة أخرى إلى زيلينسكي. كانت هذه مكالمتهما الثالثة في أقل من 15 ساعة. وبعد ظهر أمس الأحد، تحدث مرة أخرى مع بوتين. وبعد المكالمة مع بوتين، اتصل بينيت مرة أخرى بماكرون وشولتس.

بالمقابل رفض المسؤولون الإسرائيليون والألمان والفرنسيون الذين تحدثت معهم "أكسيوس" الإدلاء بأي تفاصيل حول محتوى هذه الموجة من المكالمات الهاتفية والالتزامات بين قادتهم وبين بوتين وزيلينسكي.

ولفت الموقع إلى أن مبادرات بينيت جزء من جهد أوسع يشمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس. إذ ينسق القادة الثلاثة تواصلهم مع بوتين وزيلينسكي.

وقال مسؤولون إسرائيليون لـ"أكسيوس" إن مستشاره للأمن القومي، إيال هولاتا، تحدث هاتفيا يوم السبت ويوم الأحد مع نظيره الأمريكي جيك سوليفان لإطلاعه على الأمر، "بشأن المفاوضات مع بوتين وزيلينسكي".

وسيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي مع وزير الخارجية الأمريكي في لاتفيا يوم الاثنين، وبحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن سبب الاجتماع هو تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

المصدر: أكسيوس