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الجيش الروسي يعلن عن تهدئة تبدأ الساعة 10:00 صباحا لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثاني.. لحظة بلحظة

أخبار العالم

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثاني.. لحظة بلحظة
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تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الثاني عشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

ميدانيا..

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