تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثاني.. لحظة بلحظة

تابعوا RT على

تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الثاني عشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

ميدانيا..

ردود الفعل...