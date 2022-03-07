موسكو: زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية إلى إيران ناجحة للغاية

اعتبر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران، أنها كانت ناجحة للغاية.

وقال اوليانوف في تغريدة على "تويتر": "كانت زيارة رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس إلى إيران ناجحة للغاية، واتفق الجانبان على خطوات محددة تهدف إلى حل قضايا الضمانات المتبقية في غضون فترة زمنية معقولة... إنجاز عظيم!".

وتجرى في فيينا مفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015، وتوقفت إيران عن تنفيذ العديد من التزاماتها بموجبه ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه.

المصدر: فارس