وسائل إعلام: واشنطن تسعى لإقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط

يبحث مستشارو الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية زيارته للسعودية هذا الربيع، ومحاولته إقناع الرياض بزيادة إنتاج النفط.

وحسب موقع "أكسيوس"، يأمل الجانب الأمريكي أن "تساعد الزيارة في تحسين العلاقات وإقناع المملكة بزيادة إنتاج النفط".

وأضاف الموقع أنه بسبب ارتفاع أسعار النفط، "يتعين على الولايات المتحدة إعادة ترتيب الأولويات وربما إعادة التفكير في نهجها المتمحور حول حقوق الإنسان".

ونقل الموقع عن متحدث باسم البيت الأبيض: "ليس لدينا أي شيء نعلنه في الوقت الحالي عن رحلة خارجية، وهذه تكهنات سابقة لأوانها".

المصدر: نوفوستي