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لندن ترصد مئة مليون دولار إضافية لأوكرانيا

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لندن ترصد مئة مليون دولار إضافية لأوكرانيا
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رصد بلاده مئة مليون دولار إضافية لأوكرانيا عبر البنك الدولي.

وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء الذي حدد "خطة عمل" من ست نقاط تهدف إلى "إفشال" العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سيستقبل الاثنين نظيريه الكندي جاستن ترودو، والهولندي مارك روته.

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وأضاف أن الزعماء الثلاثة سيزورون قاعدة للقوات الجوية الملكية قبل عقد مؤتمر صحافي مشترك. 

وتابع أنه "بعد موجة العقوبات الغربية ضد المصالح الروسية، بات الأمر يتعلق بمواصلة تحول الغضب العالمي على فظائع العدوان الروسي، لدعم عملي ودائم لأوكرانيا".

وأشار إلى أن لندن ستمنح مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للحكومة الأوكرانية عبر البنك الدولي "للتخفيف من الضغوط المالية التي أحدثها الغزو غير المبرر وغير القانوني" والسماح باستمرار عمل الدولة الأوكرانية.

وأضاف: "في حين أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين هو الوحيد القادر على إنهاء المعاناة في أوكرانيا، فإن هذا التمويل الجديد سيستمر في مساعدة الذين يواجهون وضعا إنسانيا متدهورا".

المصدر: "أ ف ب"

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