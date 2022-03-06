الدفاع الروسية: المخابرات الأوكرانية ومقاتلو "آزوف" يخططون لتفجير مفاعل نووي تجريبي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المخابرات الأوكرانية ومقاتلي كتيبة "آزوف" النازية يخططون لتفجير مفاعل نووي اختباري في خاركوف شرق أوكرانيا، واتهام القوات الروسية بقصفه.

وأوضحت الوزارة أن جهاز الأمن الأوكراني ومسلحي "آزوف"، "يستعدون لتنفيذ هذا الاستفزاز، بما قد يحدث تلوثا إشعاعيا بمحيط منطقة معهد خاركوف للفيزياء".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية حصولها على وثائق من موظفين في مكاتب بيولوجية أوكرانية تؤكد أن مكونات أسلحة بيولوجية كان يجري تطويرها بتمويل أمريكي في أوكرانيا بمناطق قرب الحدود الروسية، وأتلفت كييف جميع الأدلة على ذلك مع انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"