فرنسا تعلن إرسال مستلزمات طبية بينها اليود إلى أوكرانيا

أرسلت فرنسا "مستلزمات طبية مختلفة" بينها اليود لأوكرانيا تحسبا لوقوع أي حادث نووي خلال المعارك مع الجيش الروسي، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مساء الأحد.

وقال لودريان لقناة "فرانس 2" ردا على سؤال حول إمكانية إرسال اليود إلى أوكرانيا: "نعم، لقد أرسلنا مستلزمات طبية مختلفة".

وكان السفير الفرنسي لدى أوكرانيا أفاد في وقت سابق عبر قناة "بي أف أم تي في" أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إرسال "2.5 مليون جرعة من اليود لدرء آثار أي خطر نووي".

والأحد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مباني محطة زابوريجيا ومفاعلاتها الكهرذرية آمنة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي قد اقترح الجمعة زيارة أوكرانيا للتفاوض مع كييف وموسكو على ضمان أمن المواقع النووية.

وجاء عرض غروسي بعد ساعات على سيطرة القوات الروسية بعملية محكمة على محطة زابوريجيا لتأمينها في أعقاب معارك مع القوات الأوكرانية.

وتعمل المواقع النووية الأوكرانية الخاضعة لحراسة القوات الروسية بشكل منتظم، وبكوادرها.

المصدر: "أ ف ب"