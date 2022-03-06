بينيت يجري اتصالات مع ماكرون وشولتز لبحث الوضع الأوكراني

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه أجرى اتصالات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، لبحث الوضع في أوكرانيا.

وقال المكتب في بيان له إن بينيت أجرى اتصالاته هذه، بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم أن بوتين وبينيت بحثا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن عقدا أمس السبت لقاء في الكرملين، كرّساه لبحث الوضع في أوكرانيا.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"