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بينيت يجري اتصالات مع ماكرون وشولتز لبحث الوضع الأوكراني

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بينيت يجري اتصالات مع ماكرون وشولتز لبحث الوضع الأوكراني
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه أجرى اتصالات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، لبحث الوضع في أوكرانيا.

وقال المكتب في بيان له إن بينيت أجرى اتصالاته هذه، بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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الكرملين: بوتين يبحث مع بينيت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
الكرملين: بوتين يبحث مع بينيت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم أن بوتين وبينيت بحثا العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بعد أن عقدا أمس السبت لقاء في الكرملين، كرّساه لبحث الوضع في أوكرانيا.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"

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