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لافروف وأوغلو يبحثان الأزمة في أوكرانيا

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لافروف وأوغلو يبحثان الأزمة في أوكرانيا
Sputnik
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.
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أفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصدر دبلوماسي تركي بأن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم الأحد سبل تسوية الأزمة في أوكرانيا.

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وقال مصدر دبلوماسي تركي للوكالة: "بحث وزيرنا مع وزير الخارجية الروسي لافروف سبل إيجاد مخرج من الأزمة المستمرة. تمت مواصلة مناقشة المسائل التي طرحها رئيسنا خلال المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف المصدر أن تشاووش أوغلو تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، وبحث معه "التطورات الأخيرة في أوكرانيا".

وفي وقت سابق من الأحد أجرى بوتين اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد فيه "استعداد روسيا للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الأجانب بهدف تسوية النزاع". 

بدوره، دعا أردوغان إلى إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا بشكل عاجل، بما يتيح إيجاد حل سياسي للأزمة.

المصدر: "تاس" + وكالات

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