دونيتسك: القوميون الأوكرانيون قتلوا مدنيين اثنين حاولا مغادرة ماريوبول

أعلنت شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل مدنيين اثنين بإطلاق القوميين الأوكرانيين النار على قافلة من النازحين عن مدينة ماريوبول.

وأشارت الشرطة إلى أن العسكريين في جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات الروسية ضمنوا خروجا آمنا من المدينة لنحو 150 شخصا.

وكانت سلطات الجمهورية قالت في وقت سابق إن مسلحي كتيبة "آزوف" الأوكرانية لا يسمحون للمدنيين في ماريوبول بالخروج عبر الممرات الإنسانية ويتم استخدامهم دروعا بشرية فضلا عن زرع الألغام بالمنطقة.

وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن أكثر من 200 ألف شخص يعتزمون مغادرة ماريوبول وأكثر من 15 ألف شخص يستعدون لمغادرة فولنوفاخا.

المصدر: RT