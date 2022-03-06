بينيت: من واجبنا الأخلاقي بذل كافة المحاولات لوقف القتال في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن بلاده تتحمل "واجبا أخلاقيا" يحتم عليها بذل كل الجهود الممكنة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

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وأضاف: "لقد عدت قبل بضع ساعات من موسكو وبرلين. سافرت إلى هناك بهدف المساعدة في الحوار القائم بين كافة الأطراف، وذلك بطبيعة الحال بناء على ترحيب وتشجيع من كافة الجهات المعنية. كما نعلم جميعا، إن الأوضاع الميدانية غير جيدة، والمعاناة الإنسانية كبيرة بل قد تصبح أكبر بكثير، إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل. وهناك كذلك المواطنون الإسرائيليون الذي يريدون العودة إلى بيوتهم والجاليات اليهودية الموجودة في أزمة والتي تحتاج للمساعدة".

وتابع: "بطبيعة الحال، لا يمكنني الخوض في المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص. إننا سنواصل تقديم الدعم كلما طلب منا القيام بذلك. وحتى إذا لم يكن الاحتمال كبيرا، وبمجرد تشكل فتحة ولو صغيرة، وإذا أتيح لنا الوصول إلى كافة الأطراف والقدرة على القيام بذلك، فإنني أعتقد أنه من واجبنا الأخلاقي القيام بكل محاولة ممكنة. وطالما كان هناك احتمال ما، فلا بد من بذل الجهود والتصرف".

وقال: "نتخذ الإجراءات الضرورية استعدادا لاستيعاب موجة ملموسة من القادمين الجدد في أعقاب الوضع الراهن، حيث تقوم الأجهزة لدينا بتحضير سيناريوهات لاستيعاب أعداد مختلفة من القادمين، على أن تطرحها على المجلس الوزاري المصغر في وقت لاحق من هذا الأسبوع. إنه بمثابة تحد بالنسبة لدولة إسرائيل، لكنه تحد كنا قد واجهناه بنجاح سابقا، المرة تلو الأخرى".

وأجرى بينيت السبت محادثات استمرت 3 ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة إلى موسكو لم يعلن عنها مسبقا.

كما تحدث هاتفيا في أعقاب ذلك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قبل أن يتوجه إلى برلين حيث التقى المستشار الألماني أولاف شولتس.

المصدر: RT