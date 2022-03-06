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الكشف عن وثائق أوكرانية لإجبار سجناء تونسيين على القتال ضد روسيا

أخبار العالم

الكشف عن وثائق أوكرانية لإجبار سجناء تونسيين على القتال ضد روسيا
Sputnik
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كشفت وسائل إعلام تونسية عن وثيقة وزعتها السلطات الأوكرانية على سجناء أجانب للمشاركة في الحرب ضد روسيا مقابل إطلاق سراحهم.

وعرضت إذاعة "موزاييك" وثيقة تم عرضها على سجناء تونسيين داخل السجون الأوكرانية والبالغ عددهم 5 أفراد، للتوقيع عليها وقبول المشاركة في الحرب مقابل إطلاق سراحهم.

ودعت الإذاعة السلطات التونسية والمنظمات الحقوقية للتحرك.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن المساجين والمجرمين وإرسالهم إلى جبهات القتال.

المصدر: RT + موزاييك

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