أردوغان يدعو في اتصال مع بوتين إلى إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا بشكل عاجل

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إعلان نظام عام لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيتيح إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية.

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ونقلت الرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان وبوتين أجريا اليوم الأحد اتصالا هاتفيا حيث بحثا "الهجوم الروسي على أوكرانيا وقيما العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا".

وخلال المكالمة أكد أردوغان، حسب البيان، "استعداد تركيا للمساهمة بكافة الطرق في حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية في أسرع وقت ممكن".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "إعلان نظام عام عاجل لوقف إطلاق النار سيخفف من المشاكل الإنسانية في المنطقة بل سيمكن من إيجاد حل سياسي"، قائلا لبوتين: "دعونا نشق سويا الطريق نحو السلام".

وشدد أردوغان في هذا السياق على "أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وتوقيع اتفاق سلام".

وأكد الرئيس التركي أنه على اتصال دائم مع الطرف الأوكراني والدول الأخرى، مشيرا إلى أنه "سيستمر في بذل جهوده لتنظيم مفاوضات شاملة وتحقيق النتيجة".

المصدر: وكالات