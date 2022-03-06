بلينكن: الولايات المتحدة "تعمل جاهدة" على تزويد أوكرانيا بمقاتلات بولندية

أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم الأحد أن الولايات المتحدة "تعمل جاهدة" لعقد صفقة مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

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وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارته إلى مولدوفا اليوم الأحد إن الولايات المتحدة "تجري محادثات نشطة للغاية مع المسؤولين الأوكرانيين... للحصول على تقييم دقيق لاحتياجاتهم.. ومع حصولنا على هذا التقييم، فإننا سنرى ما يمكننا تقديمه نحن والحلفاء والشركاء.. لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي".

وتابع: "نحن ننظر بجدية الآن في مسألة الطائرات التي قد توردها بولندا لأوكرانيا"، مضيفا أن واشنطن تنظر كذلك في كيفية تعويض ذلك في حال قررت وارسو توريد تلك الطائرات لأوكرانيا.

وأفادت مصادر أمريكية عديدة أمس السبت بأن المسؤولين الأمريكيين أبلغوها باحتمال الصفقة التي سترسل بموجبها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16.

وحثت كييف الغرب على تعزيز المساعدة العسكرية لها، بما في ذلك الطائرات الحربية.

وأمس السبت خاطب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المشرعين الأمريكيين عبر مكالمة فيديو، داعيا إلى مزيد من التمويل وفرض حظر على واردات النفط الروسية.

وقال مصدران اتصلت صحيفة "وول ستريت جورنال" معهما عبر الهاتف إن زيلينسكي طلب طائرات مقاتلة بعد أن سأل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الرئيس الأوكراني عما هو في أمس الحاجة إليه.

وحثت موسكو مرارا الدول الغربية وحلف الناتو على الكف عن تزويد كييف بالأسلحة.

المصدر: وسائل إعلام