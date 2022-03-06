ليتوانيا: بلدان البلطيق تتوجه بنداء إلى مجلس الأمن الدولي بشأن ممرات إنسانية في أوكرانيا

وجهت ويلنياوس وريغا وتالين نداء إلى مجلس الأمن الدولي بشأن فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا لخروج المدنيين من مناطق الأعمال القتالية.

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وقال وزير الخارجية الليتواني، غابرييلوس لندسبيرغيس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "برأيي فإن تسوية قضية الممرات الإنسانية يجب أن تبدأ من بحث هذه المسألة في الأمم المتحدة. وبمبادرة من ليتوانيا توجهت بلدان البلطيق يوم أمس بنداء بهذا الخصوص إلى مجلس الأمن الدولي".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت بأن الجانب الروسي أعلن هدنة في الساعة 10:00 صباح من أمس السب وفتح ممرات إنسانية لخروج سكان ماريوبول وفولنوفاخا. وقال نائب الشرطة الشعبية لجمهورية دونيتسك إن الممر الإنساني سيكون مفتوحا في الاتجاه الشرقي من ماريوبول إلى نوفوازوفسك وفولنوفاخا إلى ريبينسكويه. غير أن السلطات الأوكرانية أعلنت إجلاء السكان المدنيين إلى مقاطعة زابوروجيه. وبعد الساعة 14:00 قالت الدفاع الروسية إن أحدا من السكان المحليين لم يصل إلى الممرات الإنسانية المفتوحة.

ونقل لاندسبيلغريس أن دعوة بلدان البلطيق تضم أيضا اقتراحا بشأن إقامة مناطق أمنية حول المحطات الذرية الأوكرانية.

ويعمل في أوكرانيا اليوم 15 مفاعلا نووية. وأشار لاندسبيرغيس الجمعة الماضية إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يمنع أي أعمال قد تخلق تهديدا لعملها، ولذلك من الضروري إنشاء مناطق آمنة حولها.

المصدر: تاس