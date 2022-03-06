خامنئي: إهمال الحياة البرية يضر بالمصالح الوطنية.. والسفر للصيد حرام!

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن إهمال الحفاظ على الحياة البرية يضر بالمصالح الوطنية.

وأضاف خامنئي في سلسلة تغريدات عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد: "في الإسلام يسمح بالصيد فقط عند الحاجة إلى الطعام. وإلا فهو غير قانوني وممنوع. وحتى السفر للصيد يعتبر حراما".

وتابع: "إن تدمير الغابات والبيئة والغطاء النباتي هو تدمير للموارد الوطنية وهذا يضر بمصالح المجتمع العامة".

The development of clean, non-fossil energies such as nuclear energy, which is increasingly being used in the world and the countries in our region are also working to develop it, as well as wind and solar energies should be taken seriously. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 6, 2022

وأشار المرشد الأعلى الإيراني إلى ضرورة "تطوير الطاقات النظيفة غير الأحفورية مثل الطاقة النووية، التي يتزايد استخدامها في العالم وتعمل دول منطقتنا أيضا على تطويرها، كما يجب أخذ طاقات الرياح والشمس على محمل الجد".

وفي وقت سابق، قام خامنئي بزراعة شتلة بمناسبة اليوم الوطني لغرس الأشجار والأسبوع الوطني للموارد الطبيعية.

Imam Khamenei plants a sapling on the occasion of National Tree Planting Day and the National Week of Natural Resources pic.twitter.com/LhocdgBnDo — Khamenei.ir (@khamenei_ir) March 6, 2022

المصدر: RT