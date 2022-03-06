"الطاقة الذرية الإيرانية" و"الدولية للطاقة الذرية" تصدران بيانا مشتركا حول مستجدات القضايا العالقة

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا حول آخر المستجدات في حل القضايا العالقة بينهما.

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وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اتفق رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية "AEOI"، محمد إسلامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "IAEA"، رافائيل غروسي، على بيان مشترك لتوضيح القضايا المذكورة في GOV / 2021/52 بتاريخ 17 نوفمبر 2021".

وفي هذا السياق، اتفقت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على النقاط الآتية:

1- ستقدم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في موعد أقصاه 20 مارس 2022، تفسيرات مكتوبة، بما في ذلك الوثائق الداعمة ذات الصلة للأسئلة التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي لم تعالجها إيران بشأن القضايا المتعلقة بثلاثة مواقع.



2- في غضون أسبوعين، بعد تلقي التفسيرات المكتوبة من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية والوثائق الداعمة ذات الصلة، ستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعة هذه المعلومات وستقدم إلى هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أي أسئلة حول المعلومات الواردة.



3- في غضون أسبوع واحد بعد أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي أسئلة حول هذه المعلومات إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، ستجتمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران للإجابة على الأسئلة، حيث ستعقد اجتماعات منفصلة لكل موقع.



4- عند الانتهاء من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرات من 1 إلى 3 أعلاه، وبعد التقييم المقابل من قبل الوكالة، سيهدف المدير العام إلى تقديم تقرير عن استنتاجه من قبل مجلس المحافظين في يونيو 2022".

المصدر: RT