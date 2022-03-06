أنقرة وواشنطن تدعوان لدعم الحل الدبلوماسي في أوكرانيا

بعد لقاء أمريكي تركي ، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا قالت فيه إن الجانبين يدعمان الحل الدبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك عقب لقاء بين نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، مع نظيرته الأمريكية ويندي شيرمان، في العاصمة أنقرة.

وفي بيان صادر عنها، أوضحت وزارة الخارجية التركية أن أونال وشيرمان بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية في مقدمتها أوكرانيا، وأنه جرى خلال اللقاء "تأكيد الإرادة المشتركة حيال تعميق التعاون بين البلدين من خلال حوار مؤسسي مستدام"، حيث أنه "تم التشديد على أن تركيا والولايات المتحدة، رغم اختلافاتهما المستمرة في وجهات النظر حول بعض القضايا، إلا أن لديهما أجندة إيجابية واسعة، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومحاربة الإرهاب، والتعاون العسكري/ الدفاعي".

وأفاد بيان الخارجية بأن "الجانبين أجريا مشاورات بشأن الخطوات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة من أجل ضمان تنفيذ آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بالشكل المتفق عليه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن".

وعن الأزمة الأوكرانية، قال البيان: "جرى التشديد على أهمية التنسيق الوثيق من أجل إدارة التأثيرات متعددة الأبعاد للأزمة ودعم الحل الدبلوماسي".

وكانت ويندي شيرمان قد وصلت إسطنبول ضمن جولة تشمل إسبانيا والمغرب والجزائر ومصر لبحث العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث عقدت لقاء مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في قصر "دولمة بهتشة"، تناولا خلاله الأوضاع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.

المصدر: "الأناضول"