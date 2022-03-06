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زيلينسكي يبحث مع بايدن دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

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زيلينسكي يبحث مع بايدن دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا
Legion-Media ZUMA Wire
صورة من الأرشيف
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا جديدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبحث معه المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا.

وكتب زيلينسكي على "تويتر" بهذا الصدد: "في إطار حوارنا المستمر، كان لدي اتصال جديد مع الرئيس الأمريكي".

وأَضاف أن "المباحثات شملت القضايا الأمنية والدعم المالي لأوكرانيا ومواصلة فرض العقوبات على روسيا".

ويأتي ذلك في أعقاب لقاء وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأوكراني دميتري كوليبا، حيث صرح الوزير الأمريكي بأن روسيا ستواجه "ضغوطا متزايدة" إن لم توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT

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