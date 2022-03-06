زيلينسكي يبحث مع بايدن دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا جديدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبحث معه المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا.

وكتب زيلينسكي على "تويتر" بهذا الصدد: "في إطار حوارنا المستمر، كان لدي اتصال جديد مع الرئيس الأمريكي".

وأَضاف أن "المباحثات شملت القضايا الأمنية والدعم المالي لأوكرانيا ومواصلة فرض العقوبات على روسيا".

As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2022

ويأتي ذلك في أعقاب لقاء وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأوكراني دميتري كوليبا، حيث صرح الوزير الأمريكي بأن روسيا ستواجه "ضغوطا متزايدة" إن لم توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: RT