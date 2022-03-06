كوريا الشمالية تعلن اختبار نظام أقمار صناعية للاستطلاع

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن بيونغ يانغ أجرت تجربة "مهمة أخرى" لأنظمة الأقمار الصناعية المخصصة للاستطلاع.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السلطات العسكرية في المنطقة إطلاق صاروخ باليستي من البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع.

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وذكرت الوكالة الرسمية أن الإدارة المعنية بالتطوير في مجال الفضاء وأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية أجريا عملية الإطلاق، "في إطار خطة تطوير قمر صناعي للاستطلاع".

وهذا هو الإطلاق الثاني من نوعه خلال أسبوع لاختبار معدات الأقمار الصناعية والتاسع لإطلاق صاروخ هذا العام.

المصدر: NK NEWS