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فرنسا تدعو مواطنيها في روسيا إلى المغادرة

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فرنسا تدعو مواطنيها في روسيا إلى المغادرة
AFP JOEL SAGET
باريس.
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أوصت باريس الفرنسيين في روسيا بمغادرتها في ظل القيود الخاصة بحركة النقل الجوي مع روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته مساء السبت إن "السفر إلى روسيا أو منها يواجه صعوبات كبيرة بسبب إغلاق المجال الجوي بين روسيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن شركة "أيروفلوت" الروسية أعلنت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 مارس.

وأضافت: "علما بالنقص في الرحلات الجوية نوصى بشدة الفرنسيين الذين ليس وجودهم في روسيا ضروريا، أن يغادروا طالما ذلك ممكن".

وفي وقت سابق من السبت أصدرت هيئة الطيران الروسية توصية لشركات الخطوط الجوية للبلاد بالحد من حركة السفر إلى الخارج.

وأوصت هيئة الطيران الروسية بتعليق الرحلات الجوية إلى الخارج اعتبارا من 6 مارس، ومن الخارج بدءا من 8 مارس.

المصدر: وكالات

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