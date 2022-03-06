واشنطن توصي الأمريكيين في روسيا بالمغادرة فورا

أوصت الولايات المتحدة الأمريكيين في روسيا بمغادرتها فورا وبأي وسيلة متاحة، لافتة إلى محدودية قدرة السفارة الأمريكية هناك على مساعدتهم.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن تحذيرا جديدا من السفر صدر يوم السبت "بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة"، تزامنا مع شن الجيش الروسي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وحذر البيان من "احتمال حدوث مضايقات ضد المواطنين الأمريكيين من قبل مسؤولي الأمن الحكوميين الروس"، لافتا إلى أن "قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأمريكيين في روسيا محدودة".

وقالت الوزارة إنها "لاحظت عددا متزايدا من عمليات إلغاء الرحلات الجوية من وإلى روسيا، وتقارير عن نقص السيولة النقدية، وأن بعض بطاقات الائتمان قد يتم رفضها نتيجة للعقوبات المفروضة على بنوك في روسيا"، داعية المواطنين إلى "المغادرة فورا".

المصدر: RT