‏مسؤول أمريكي: واشنطن تعد خطط طوارئ بينها تشكيل زيلينسكي حكومة منفى

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن واشنطن تعد خطط طوارئ لاحتمالات عديدة، بينها تشكيل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حكومة منفى في بولندا.

وأوضحت الصحيفة أن المسؤول الأمريكي اشترط عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن الأمر يتعلق بمسألة أمنية خطيرة.

وأضافت أن الاستيلاء الروسي المحتمل على العاصمة الأوكرانية كييف "أثار موجة من التخطيط في وزارة الخارجية والبنتاغون والوكالات الأمريكية الأخرى، في حال اضطرت حكومة زيلينسكي إلى الفرار من العاصمة أو من البلاد".

المصدر: "واشنطن بوست"