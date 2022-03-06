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الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى تركيا الأربعاء المقبل للقاء أردوغان

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الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى تركيا الأربعاء المقبل للقاء أردوغان
Gettyimages.ru
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ
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أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن الرئيس يتسحاق هرتصوغ سيتوجه إلى تركيا يوم الأربعاء المقبل للقاء نظيره رجب طيب أردوغان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم استقبال هرتصوغ وعقيلته في حفل رسمي بقصر أردوغان وسيلتقي بأعضاء الجالية اليهودية.

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وهذه الزيارة المزمعة ستكون أول زيارة لزعيم إسرائيلي إلى تركيا منذ العام 2008.

واتصل أردوغان بهرتصوغ بعد تولي الأخير منصب الرئاسة مهنئا، ما أسفر عن استئناف الحوار بين أنقرة وتل أبيب بعد سنوات من فك الارتباط.

 

المصدر: "إسرائيل هيوم" 

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