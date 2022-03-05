الكرملين يؤكد تحضير بوتين لمباحثات مع أردوغان

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال بيسكوف لوكالة "نوفوستي" الروسية بهذا الصدد، إن "هناك خططا للحديث".

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وكانت الرئاسة التركية قد أعلنت أن الاتصال بين الرئيسين من المتوقع أن يجرى يوم الأحد 6 مارس الجاري، وأن أردوغان يعتزم تقديم مقترحات أنقرة للتسوية في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين أن أردوغان قد نقل إلى بوتين تأكيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداده للقاء معه في تركيا.

المصدر: نوفوستي