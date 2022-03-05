مصر: مغادرة 4000 سائح أوكراني إلى دول مجاورة لبلادهم
أعلنت الحكومة المصرية مواصلتها تقديم ما يلزم من مساعدات ودعم للسياح الأوكرانيين الذين انتهت فترات برامجهم السياحية في مصر.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصرية نادر سعد أن أوجه الدعم التي قدمتها الحكومة المصرية للسياح الأوكرانيين تتمثل في: مد فترة إقامة الذين انتهت فترة إقامتهم في الفنادق المقيمين فيها، مع تحمل تكلفة الإقامة.
وأشار إلى أنه تم التوافق على تسيير رحلات من شركتي "مصر للطيران"، و"إير كايرو" لنقل السياح الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكراني على أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مدة الإقامة.
وأضاف أنه حتى الآن تم نقل حوالي 4000 سائح أوكراني، كما يتم الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية تباعا لتخفيف المعاناة عن السياح الأوكرانيين.
المصدر: "الشروق"