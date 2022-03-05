موسكو تطالب دول البلطيق بحماية الدبلوماسيين الروس على أراضيها

طالبت وزارة الخارجية الروسية سلطات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية وموظفيها على أراضي الدول الثلاث المذكورة.

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وأشارت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا إلى أن البعثات الدبلوماسية الروسية في لاتفيا وليتوانيا وإستونيا تلقت في الأيام الأخيرة تهديدات هاتفية متكررة، إضافة إلى تعرضها لأعمال شغب متنوعة، "وتنظيم تجمعات على مقربة من مباني السفارات".

وجاء في البيان أن بعض الصحفيين في الدول الثلاث يدعون علانية إلى "حصار" البعثات الدبلوماسية الروسية، وتمت تلبية هذه الدعوات في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث تعرض دبلوماسي روسي للاعتداء، وتم رصد محاولات لممارسة الضغط على السفير".

وحذرت الخارجية فيلنيوس وريغا وتالين من "مسؤوليتها عن عواقب الهستيريا المعادية لروسيا التي أطلقت عنانها"، مطالبة الدول الثلاث "باتخاذ إجراءات فورية لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية الروسية وموظفيها في إطار اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والعلاقات القنصلية لعام 1963".

المصدر: "إنترفاكس"