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شاهد بالفيديو.. القوات الروسية تسيطر على قاعدة عسكرية هامة جنوب أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قوات الجيش الروسي استولت على قاعدة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون جنوبي البلاد، واغتنمت أسلحة وذخائر ودبابات تركتها قوات كييف.

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الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت بشكل كامل على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا

وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الأوكرانيين انسحبوا من مواقعهم في القاعدة الواقعة قرب قرية رادينسك، "تاركينها بما فيها من المعدات والأسلحة والذخيرة".

وأشار البيان إلى أن بين المعدات المتروكة دبابات "T-64" و"T-80" وناقلات جند مدرعة وعربات مشاة قتالية وشاحنات "أورال" العسكرية.

وكان الجيش الروسي أعلن مؤخرا عن إحكام سيطرته على مدينة خيرسون الأوكرانية الاستراتيجية بالكامل.

المصدر: "سبوتنيك"

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