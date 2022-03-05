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مصدر أمني روسي: القوميون الأوكرانيون يخططون لقتل 9 طلاب عراقيين

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مصدر أمني روسي: القوميون الأوكرانيون يخططون لقتل 9 طلاب عراقيين
sumy.life
جامعة سومي الحكومية في أوكرانيا - أرشيف
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قال مصدر أمني روسي إن القوميين الأوكرانيين يحضرون لاستفزاز في جامعة مدينة سومي شرق أوكرانيا بمشاركة طلاب أجانب.

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وأوضح المصدر لوكالة "إنترفاكس" أن أفراد كتائب القوميين يحضرون لتنظيم حملة من الحرب الإعلامية بإشراك سبعة طلاب وطالبتين من العراق محتجزين عنوة داخل مسكن الطبال التابعة لجامعة سومي.

وأضاف أن القوميين يخططون لقتل هؤلاء الطلاب العراقيين وتحميل العسكريين الروس المسؤولية عن مقتلهم، وذلك بهدف نشر "معلومات كاذبة عن مقتل مسلمين أجانب نتيجة العدوان العسكري الروسي المزعوم".

المصدر: "إنترفاكس"

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