"هيومن رايتس ووتش": وثقنا معاملة غير متكافئة بين الأوكرانيين والأجانب النازحين عن أوكرانيا

قالت منظمة‏ "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت "معاملة غير متكافئة" بين الأوكرانيين والأجانب الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا، مع استمرار العملية العسكرية الروسية هناك.

وأوضحت المنظمة أن "الأجانب الذين يعيشون في أوكرانيا واجهوا معاملة غير متساوية وتأخير محاولاتهم الفرار من الحرب مع مئات الآلاف من الأوكرانيين".

وأضافت أن المقابلات التي أجريت مع الأجانب كشفت عن "نمط من منع أو تأخير الأجانب في ركوب الحافلات والقطارات، لإعطاء الأولوية لإجلاء النساء والأطفال الأوكرانيين على ما يبدو".

وقالت جوديث سندرلاند المديرة المشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة: "إنه وضع مروع لكل من يحاول الابتعاد عن طريق الأذى. يجب السماح بالمغادرة لكل شخص فار من الحرب، بغض النظر عن المكان الوافد منه".

وشددت على أنه "يجب على السلطات الأوكرانية عدم التمييز على أساس الجنسية أو العرق، ويجب على الدول المجاورة السماح للجميع بالدخول وبالحد الأدنى من البيروقراطية".

المصدر: RT