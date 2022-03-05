روسيا: ردنا على عقوبات لندن سيؤدي إلى تقويض المصالح البريطانية في روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت أن إجراءات موسكو الجوابية على عقوبات لندن ستؤدي إلى تقويض مصالح بريطانيا في روسيا.

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وجاء في بيان أصدرته المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "هستيريا العقوبات التي تلعب فيها بريطانيا إحدى الأدوار الرئيسية إن لم نقل الدور الرئيسي، لا تترك لنا خيارا سوى اتخاذ إجراءات جوابية شديدة ستؤدي لتقويض المصالح البريطانية في روسيا".

وذكرت المتحدثة أن لندن هي التي أسهمت إلى حد كبير في وصول الأمور إلى هذه الحالة خلال الأيام الأخيرة.

زاخاروفا: لن ننسى وعود بريطانيا بخنق الاقتصاد الروسي

وتابعت زاخاروفا: "القيادة البريطانية تقول صراحة إنها تنوي "خنق" الاقتصاد الروسي ولن تطمئن قبل تحقيق هذه الغاية... هذه صراحة قيّمة ولن ننساها، كما لن ننسى تعاون البريطانيين مع القوميين في أوكرانيا ومواصلتهم في هذه الأيام توريد أسلحة تستخدم ضد المدنيين في دونباس والعسكريين الروس".

المصدر: وكالات روسية