لافروف يبحث مع نظيره البيلاروسي سير العملية الروسية في أوكرانيا
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي عبر الهاتف سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حسبما أوردت الخارجية الروسية.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت أن لافروف وماكي بحثا في متابعة للمكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس الجمعة، "الجوانب الملحة من التنسيق بين روسيا وبيلاروس على الساحة الدولية وسير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وجاء في البيان أيضا أن لافروف أعرب لنظيره البيلاروسي عن شكر موسكو على استضافة بلاده للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتوفير الظروف الملائمة لإجرائها.
المصدر: "تاس"