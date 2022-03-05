وسائل إعلام: قناتا "ARD" و"ZDF" الألمانيتان تعلقان بثهما من روسيا

أفادت شركة "WDR" للبث الإذاعي والتلفزيوني بأن قناتي "ARD" و"ZDF" الألمانيتين تعلقان مؤقتا بثهما من استوديوهاتهما في روسيا بسبب القانون الروسي الجديد حول وسائل الإعلام.

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وقالت الشركة في بيان: "تفحص قناتا "ARD" و"ZDF" التلفزيونيتان تداعيات القانون الذي تمت الموافقة عليه أمس الجمعة وتعلقان مؤقتا البث من استوديوهاتهما في موسكو".

وأضافت: "ستستمر القناتان في إطلاع جمهورهما بشكل كامل على ما يحدث في روسيا وفي أوكرانيا وفي أماكن أخرى".

أعلنت العديد من القنوات التلفزيونية الأمريكية كـ"ABC" و"CBS" وشبكة "CNN" وغيرها من الوسائل الإعلامية الأمريكية في وقت سابق من هذا اليوم عن تعليق البث من روسيا.

ويأتي ذلك بعد أن أقر الدوما (مجلس النواب) الروسي، أمس الجمعة، خلال جلسته العامة مشروع قانون تجريم "التضليل الإعلامي" بشأن القوات المسلحة الروسية.

المصدر: تاس